Ilrestodelcarlino.it - Strada sconnessa. Cittadino cade e fa causa al Comune

La giunta di Tolentino ha delegato, per conto della compagnia assicuratrice dell’ente, l’avvocato Alessandro Bruzzone del foro di Milano a rappresentare e difendere il. Infatti un, caduto mentre percorreva una via della città riportando lesioni, ha citato ila comparire dinanzi al tribunale di Macerata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in seguito all’infortunio. La compagnia ha dichiarato di essere disposta a rappresentare ilrichiedendo la delega per l’avvocato Bruzzone per la costituzione del giudizio. Negli anni, a Tolentino, questi episodi si sono verificati di frequente adella pavimentazionee dei sampietrini saltati. Avvallamenti pericolosi, soprattutto per persone di una certa età e in carrozzina. Diversi i cittadini che ricorrono alle vie legali per il risarcimento.