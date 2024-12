Inter-news.it - Sommer per un soffio faceva 6/6, ma l’Inter riparta: 2 aspetti – CdS

Record ad un passo per Yann, che fino al 90? aveva tenuto la porta inviolata per la sesta partita consecutiva. Mada duee dal suo gran portiere.UN– Cade l’imbattibilità dia Leverkusen. Il portiere svizzero, dopo aver tenuto a gallasoprattutto nel primo tempo con un paio di buone parate, deve inchinarsi al 90? al tap-in di Nordi Mukiele. Il numero uno del, praticamente ad un passo del record (sei su sei), non riesce ad arginare la conclusione del difensore francese a pochi passi dalla sua porta. Nonostante ciò,può ripartire dal suo grande portiere tra i pali, ma anche da un ottimo rendimento difensivo. Anche ieri de Vrij e compagni erano riusciti a gestire bene gli attacchi rivali, arrendendosi solamente nel finale per un gol, peraltro, viziato da un fuorigioco.