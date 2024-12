Ilnapolista.it - Salisburgo-Psg è stato tutto fuorché solo calcio: si riassume con “Visita Red Bull, bevi Qatar” (The Guardian)

La vittoria per 3-0 del Paris Saint-Germain contro ilnell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League non sarà ricordata – secondo il The– per la qualità delmostrato in campo, bensì per il suo significato simbolico. Questo incontro sembrava più una pubblicità vivente che una vera partita, un confronto tra due “progetti” calcistici che incarnano le contraddizioni delmoderno. Il match, disputato nella RedArena, ha visto i parigini dominare con un possesso palla superiore al 70% e la capacità dei singoli di fare la differenza, grazie alle prestazioni di Achraf Hakimi e Nuno Mendes su tutti. Tuttavia è difficile non valutare anche cosa i due club rappresentino. Da una parte, il PSG, simbolo del potere economicoiota; dall’altra, il, una vetrina per giovani talenti e un veicolo promozionale per un colosso delle bevande energetiche.