Rivoluzione musei al passo con i tempi Il voluto del critico d’arte Maurizio Vanni

Cambiare radicalmente per sopravvivere al futuro ed evitare di fallire. Come? Attraverso una rinnovata gestione, più assimilabile a quella di un’impresa che di un’istituzione museale per come siamo abituati a conoscerla oggi. È questa la strada da percorrere per i, se vogliono restare alcon i. Un tema al centro di “Museologia del presente.sostenibili e inclusivi si diventa” (Pacini Editore), primo volume della nuova collana “e Museologia del presente”, curato dal museologo (Università di Pisa),e storico dell’Arte,. Il libro, scritto insieme al presidente di ICOM Italia, Michele Lanzinger e a Domenico Piraina, Direttore Cultura del Comune di Milano e Direttore di Palazzo Reale, sarà presentato a Siena, giovedì 12 dicembre, alle 17,30, al Complesso Museale Santa Maria della Scala (Piazza del Duomo, 1).