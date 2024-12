Riqualificazione del centro sportivo di via Buozzi | al via il progetto da 25 milioni di euro

Ilgiorno.it - Riqualificazione del centro sportivo di via Buozzi: al via il progetto da 2,5 milioni di euro

Oltre 2e 500milail costo, il masterplan tecnico economico pronto, ilanche, approvato l’altro giorno dal Coni: operazionedeldi viaal via. Quello che parte è il lotto numero uno di unpiù ingente e oneroso: "Per realizzarlo nella sua totalità - così il sindaco Antonio Fusè e l’assessore alle Opere pubbliche Lino Ladini - bisognerà attingere a ulteriori fonti di finanziamento. Però si parte: si tratta di un’opera importante". Il fiore all’occhiello dell’intervento saranno due strutture. Una nuova: una palestra prevalentemente destinata alla ginnastica, punta di diamante dell’attività sportiva cittadina per la presenza della società Juventus Nova, pluri iridata e fucina di talenti. Una seconda, invece, rinnovata: un campo da calcio sintetico a 11 che sostituirà il vecchio campetto da allenamento ai margini del complesso, "afflitto" da molti anni dalle incursioni delle colonie di conigli delle campagne accanto, e quindi sempre a rischio danneggiamento.