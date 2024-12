Qualcuno crede o vuole credere al bacio fake tra Elon Musk e Giorgia Meloni

Leggi su Open.online

Nonostante il video sia stato ampiamente discusso, anche per criticare i media che l’hanno ripreso per evidenziarne la falsità, c’è chi pubblica il deepdell’inesistentetrai a Parigi, durante l’evento della riapertura della cattedrale di Notre-Dame, spacciandolo per reale o plausibile. I segni dell’Intelligenza Artificiale generativa sono evidenti, ma vengono ignorati in quanto chi osserva il video si concentra sul.Per chi ha frettaNonostante sia stato smentito, c’è chi condivide il deepcome vero o plausibile.Non esiste alcuna prova del fantomatico.Il deepè stato generato tramite l’AI usando uno scatto fotografico dell’evento di Parigi.Il videopresenza i classici errori dell’Intelligenza Artificiale generativa.