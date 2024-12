Unlimitednews.it - Più di 2.000 persone al Concerto di Natale dell’Ospedale San Raffaele

MILANO (ITALPRESS) – Più di 2.000, ieri sera, hanno partecipato all’accensione dell’albero die aldell’IRCCS Ospedale Sandi Milano. Medici, infermieri, ricercatori, personale amministrativo, docenti e studenti dell’università, ma anche tanti pazienti, insieme con i loro familiari, hanno affollato la spianata, nella quale è stato allestito il grande palco che ha ospitato tanti cantanti, tra i quali Mara Sattei, Rovazzi, The Colors, Irama, Achille Lauro. Due ore di musica e allegria, una vicinanza concreta ai pazienti che trascorreranno le feste in ospedale, ai loro familiari e a tutti coloro che ogni giorno lavorano all’interno del San, per ricordare, come ha dichiarato il presidenteSanPaolo Rotelli, che “l’ospedale è spesso visto come un luogo di sofferenza, ma è anche, e soprattutto, un luogo dove si guarisce.