Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | argento per Razzetti e staffetta 4×100 sl maschile

Cominciano alla grande per l’Italia idiin: Albertoha inaugurato la rassegna iridata con una strepitosa medaglia d’nei 200 misti maschili. Ottima la prestazione dell’azzurro, che chiude non solo sul secondo gradino del podio, ma lo fa con il tempo di 1:50.88, che vale il nuovo record italiano. Partenza un po’ a rilento per il classe ’99, che si rifà sotto negli ultimi cento metri con le frazioni di rana e stile libero. A vincere la medaglia d’oro è lo statunitense Shaine Casas in 1:49.51, mentre a completare il podio è il canadese Finlay Knox a due centesimi dall’azzurro. “Direi che sono fiero di me, sono contentissimo, ci tenevo tanto a iniziare con il piede giusto migliorando questi 200 misti: 1’50” è un gran tempo, era tanto che cercavo di farlo”, le parole diai microfoni di Rai Sport.