Ilrestodelcarlino.it - Neve, Provincia di Reggio Emilia chiede incontro urgente a Enel: “Vogliamo chiarimenti sui blackout”

, 11 dicembre 2024 – Uncondopo i disservizi dovuti al maltempo e alle nevicate che hanno colpito da domenica l'Appennino Reggiano, per chiarire quello che non ha funzionato. E non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del rapporto e della comunicazione nei confronti dei sindaci e delle istituzioni. Arlo è il presidente della, Giorgio Zanni in rappresentanza di sindaci dei comuni colpiti. Iavevano interessato un culmine di oltre 4mila utenze, ma nella serata di ieri le maggiori criticità sono state risolte. Restano ancora alcuni problemi sulla bassa tensione, in alcune zone montane, a macchia di leopardo. “Con, in questi concitati giorni, i contatti sono stati ovviamente costanti e molto frequenti, anche se non sempre semplici – spiega Zanni tramite una nota – Abbiamo atteso il totale ripristino dell'energia elettrica fornendo all’azienda il massimo della collaborazione, com’era giusto fosse durante l’emergenza, ma ora riteniamo sia doveroso chiarire immediatamente e in maniera netta coi responsabili territoriali didiversi aspetti relativi alla gestione di questa emergenza”.