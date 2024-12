Scuolalink.it - Natale magro per docenti e personale ATA: tredicesime più basse rispetto al 2023 e un contratto fermo a 3 anni fa

Leggi su Scuolalink.it

Per ie ilATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), il2024 si preannuncia meno generosoall’anno precedente. Lesaranno infatti più leggere, una conseguenza diretta degli anticipi degli aumenti salariali previsti per il rinnovo delCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021, il cui rinnovo rimane bloccato da 3. Quell’indennità deloggi sarebbe servita come la ‘manna’: un aiuto straordinario non ripetuto nel 2024 Nel dicembre, il governo Meloni aveva introdotto un’indennità di vacanza contrattuale di 1.000 euro per ia tempo indeterminato, destinata a compensare temporaneamente il mancato rinnovo del. Questa cifra, però, non era un bonus aggiuntivo, ma un’anticipazione sugli aumenti salariali futuri.