Natale magro per docenti e personale Ata | le tredicesime saranno più basse Ecco perché

Con l’arrivo del, molti lavoratori aspettano la tredicesima per affrontare con un po’ più di serenità le spese che accompagnano le feste. Qualcuno, però, si troverà una busta paga più magra rispetto allo scorso anno:Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). «È la conseguenza innanzitutto dell’operazione messa in campo a dicembre del 2023 dal governo Meloni che non a caso denunciammo come il “pacco” di», spiegano dal sindacato della scuola Flc Cgil. Il riferimento è ai mille euro extra che adello scorso anno sono arrivati agli insegnanti a tempo indeterminato per compensare il mancato rinnovo contrattuale di allora. Si trattava, infatti, di un’indennità di vacanza contrattuale pensata per mitigare l’impatto dell’aumento dell’inflazione. Tuttavia, quella cifra non era un dono, ma un’anticipazione sugli aumenti salariali previsti per il 2024 nell’ambito del rinnovo contrattuale 2022-2024.