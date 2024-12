Musica | prende vita la rassegna Ri nati un ponte di arte cultura e integrazione nel cuore di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Inizia domani 12 dicembre RI/il progetto che unisce ilmultile dialle voci e alle esperienze dei giovani di seconda generazione, in un intreccio die formazione.Il primo appuntamento live vede protagonisti Raiz feat. Paolo Polcari il 12 dicembre. I due membri fondatori degli Alma Megretta presentano un reading letterario intervallato da brani classici della loro band ri-arrangiati elettronicamente. In questa performance multiforme l’artista napoletano prova a mettersi a nudo alternando il racconto e lo “spoken word” ad alcune canzoni, perle scelte per l’occasione dal suo vastissimo ed incredibile repertorio. La cornicele è affidata alle composizioni originali di Pier Paolo Polcari con il quale ha condiviso tutto il percorso degli Almamegretta , a sua volta autore , produttore ed instancabile ricercatore di suoni.