Mondiale all’Arabia Saudita per la FA è inutile protestare almeno che non si boicotti il torneo Guardian

Le Monde scrive ieri che oggi il giorno delnel 2034. È tutto pronto. A meno di clamorose sorprese, che al momento non sembrano possibili, oggi 11 dicembre 2024 la Fifa assegneràildi calcio del 2034.Il quotidiano francese riportava anche le numerose polemiche da parte di diverse Ong, come Amnesty International, che hanno criticato la scelta per lo scarso rispetto dei diritti umani e hanno chiesto l’interruzione del processo di designazione. Ma la Fifa ha considerato medio il rischio Gli ispettori si sono definiti ottimisti sui progressi che potranno esserci nei prossimi dieci anni. Per la Fifa “è possibile che ilservirà da catalizzatore per alcune delle riforme in corso”.Oggi ilscrive che la Federcalcio inglese “è stata avvertita di evitare dialla riunione di oggi che confermerà l’Arabiacome ospite della Coppa del Mondo maschile 2034, a meno che non sia disposta a boicottare il”.