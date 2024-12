Bergamonews.it - Lookman, altra notte da campione. Ederson è ovunque: e quel gol sbagliato da Retegui…

Atalanta-Real Madrid 2-3, le pagelleCarnesecchi 6.5 – Due parate su Mbappé in un quarto d’ora che valgono. Soprattutto la prima dopo 80 secondi.Djimsiti 5.5 – Nel frullatore del rimpallo che regala a Vinicius la palla del vantaggio.(74’ Kossounou 6 – Temperamento, anche troppo.)Hien 5 – Deve aver vissuto la sostituzione di Mbappé come un sollievo: per mezz’ora viene costantemente mandato in giro per il campo. Poi si assesta per una parte, fino a deragliare ancora quando il Madrid prende il largo.Kolasinac 7 – L’inserimento interno è una specialità della casa: ringrazia Tchouaméni che ci casca. Condisce con tutto il solito contributo di aggressività.Bellanova 6 – A volte un po’ frettoloso nelle scelte, forse poco lucido: d’altronde macina chilometri a suon di scatti, gli si può dire davvero poco.