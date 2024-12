Lanazione.it - L’impianto fuori posto. “Negli anni Cinquanta il deposito era isolato, ma oggi non è più così”

Calenzano (Firenze), 11 dicembre 2024 – Un tempo qui c’era tutta campagna. Un tempo. Perché adesso ci sono decine di attività industriali e perfino una palazzina di tre piani a pochi metri di distanza dal maxiEni di Calenzano nel quale, due giorni fa, si è consumata la tragedia in cui hanno perso la vita cinque persone. Un fatto che segnerà per sempre la comunità calenzanese (e purtroppo non solo) e che ha di nuovoal centro della discussione la difficile convivenza, a dir poco, tra la struttura di stoccaggio carburanti realizzata nel 1956 e il contesto circostante, ormai fortemente urbanizzato. Usciti al mattino e mai più tornati: le cinque vittime dell’esplosione di Calenzano, chi erano Chi lavora o abita nei dintorni dello stabilimento, in qualche caso davvero a pochi metri di distanza, ha paura ed è un fatto di cui occorre tenere conto: “Sono convinto che si debba trovare una soluzione per il– sottolinea al riguardo il governatore della Toscana Eugenio Giani - perché quel luogo è inappropriato per le funzioni che vi vengono svolte.