Le scarsissime competenze dei lavoratori italiani

I dati dell’indagine Ocse Piaac, la versione per adulti dell’indagine Pisa sulle, collocano l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi avanzati. A pochi giorni dal quadro impietoso fornito dal rapporto Censis sullo scarso livello di cultura generale del Paese, lo studio dell’organizzazione parigina dice che inelledi base come comprensione del testo, abilità di calcolo e risoluzione dei problemi hanno raggiunto sempre punteggi mediamente inferiori tra i trentuno Paesi presi in considerazione.Rispetto all’ultima indagine del 2013, le cose sono anche peggiorate. Nonostante nella media i risultati siano rimasti invariati, lesi sono ridotte ancora per chi ne aveva già poche e sono invece cresciute tra chi le aveva già alte. Con il risultato di allargare le disuguaglianze nel mercato del lavoro.