Lortica.it - La mente dopo la mezzanotte

Leggi su Lortica.it

Svegliarsi durante la notte, restare sveglio al buio, e pensare. E’ una esperienza che abbiamo vissuto tutti. Al buio della notte i pensieri negativi sono dominati. Esiste una sindrome chiamata “Mind After Midnight”: la. Laumana non può stare svegliala.Ci sono milioni di persone che sono sveglie nel cuore della notte e ci sono prove abbastanza convincenti che il loro cervello non funzioni bene come durante il giorno. Laha il picco più basso di pensieri positivi, mentre quelli negativi si trovano al loro punto più elevato.Questa oscillazione naturale influenza il modo in cui una persona interpreta i fatti e le circostanze e il proprio comportamento. Si afferma: “durante la notte voglio dormire tranquillo” per significare di voler evitare azioni negative realizzare durante la giornata.