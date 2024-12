Lanazione.it - La cucina pistoiese di Luciano Bertini: un omaggio ai lettori de La Nazione

Leggi su Lanazione.it

Piatti spesso poveri, ma solo negli ingredienti che li compongono. Perché dentro quei piatti vive in realtà una ricchezza che è di tutti. E allora una fettunta può portare con sé ritratti di famiglia tra il periodo della raccolta e la frangitura delle olive, una scodella di carcerato fumante può ravvivare l’immagine di una nonna che rimesta a lungo tra i fornelli, i maccheroni all’anatra ricordare quel giorno di festa tutti riuniti attorno alla stessa tavola. C’è dentro tutto l’orgoglio gastronomico provinciale ne "La" il libro di, best seller uscito per la prima volta ventitré anni fa, spopolando al punto da risultare introvabile. Nel 2021 una piccola e agognata rinascita: una ristampa su iniziativa di Cesare Sartori e dell’editore Filippo Giaconi per la Compagnia dei Santi Bevitori.