Jannik Sinner non ha mai perso contro un giocatore italiano Ma è davvero così? Spoiler | la risposta è no VIDEO

Leggi su Sportface.it

non ha maiun. 14 vittorie su 14 match. Ma è: laè NO. Partiamo però dal record a livello di main draw ATP:ha vinto i suoi 14 matchitaliani, tra 2021 e 2024, perdendo solamente 4 set su 35 disputati. Gli eroi ad avergli strappato un set sono Gianluca Mager (Roland Garrsos 2021), Fabio Fognini (Foro Italico 2022), Lorenzo Sonego (Halle 2023) e Matteo Berrettini (Wimbledon 2024). Tra qualificazioni ATP e main draw di Challenger e Futures, volgarmente la serie B e C del tennis, il ruolino di marcia diventa di 36 vittorie e 4 sconfitte. Qualche insuccesso si riscontra anche nelle qualificazioni dei tornei futures. Tra chi potrà dire in futuro ‘io ho battuto’ vi sono anche Alessandro Dragoni e Corrado Summaria.