Ilrestodelcarlino.it - Incontro sulla povertà tra letture, numeri e testimonianze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Organizzato dalla parrocchia di Sant’Anna e dalla Caritas di Porto Potenza, ha avuto luogo unintitolato "Vite senza confini", dedicato al tema dellasociale. Nel salone dell’oratorio Don Bosco gremito di pubblico, si è tenuto un appuntamento condito da proiezioni,su situazioni reali di disagio, oltre a momenti musicali. A portare il suo contributo anche Niccolò Zancan, inviato speciale de "La Stampa", intervistato dal giornalista Andrea Bovari. Zancan, autore del libro "Antologia degli sconfitti" - raccolta di brevi storie di gente ai margini della società, da lui incontrata per la sua attività di cronista - ha parlato delle difficoltà economiche e sociali nelle quali vivono sempre più persone nel nostro tempo. In Italia, sei milioni sono coloro che si trovano inassoluta e quattro milioni, pur lavorando, non guadagnano abbastanza per una esistenza dignitosa.