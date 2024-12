Lettera43.it - Emilia-Romagna, presentata la nuova giunta: Vincenzo Colla vicepresidente

È stataladell’presieduta dal neo governatore Michele de Pascale. «Sono molto contento della squadra che ho fatto, è quella che volevo. Sono solo dispiaciuto di non potermi giovare dellaborazione di tante altre persone di grande valore», ha detto., ex segretario regionale della Cgil, è il nuovoe assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca. Inè entrata anche anche lauscente (presidente facente funzione dopo le dimissioni di Bonaccini) Irene Priolo con il ruolo di assessore ad Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e trasporti e Infrastrutture.I nuovi assessori dell’Questi gli altri componenti dellaregionale:Gessica Allegni, assessore a Cultura, Parchi e forestazione e Pari opportunitàDavide Baruffi, assessore a Programmazione strategica e attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio e Patrimonio, Personale, Montagna e Aree interneIsabella Conti, assessore a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e ScuolaMassimo Fabi, assessore alle Politiche per la saluteRoberta Frisoni, assessore a Turismo, Commercio e SportAlessio Mammi, assessore ad Agricoltura e agroalimentare, Caccia e pesca, Rapporti con l’UeElena Mazzoni, assessore ad Agenda digitale, Legalità e Contrasto alle povertàGiovanni Paglia, assessore a Politiche abitative, Lavoro e Politiche giovaniliManuela Rontini, sottosegretario alla presidenzaArticolo completo:ladal blog Lettera43