Quotidiano.net - El Salvador verso la non obbligatorietà del pagamento in bitcoin

Elpotrebbe eliminare l'obbligo per le aziende di accettare pagamenti ine poter così accedere ad un accordo con il Fmi. Rappresentanti del Fondo si sono recati nella nazione centroamericana la scorsa settimana per definire i dettagli di un accordo in trattativa dal 2021. Una delle condizioni, secondo il Financial Times, è che El(primo Paese al mondo ad accettarecome moneta a corso legale) dovrà apportare "modifiche al suo uso pionieristico delcome moneta a corso legale e riduzioni dei deficit pubblici". Nello specifico, il governo dovrebbe smettere di obbligare le aziende ad accettaree ordinare loro di accettarli solo volontariamente. L'accordo permetterà di accedere ad un prestito di 1,3 miliardi di dollari da parte del Fmi, oltre a sbloccare nei prossimi anni un altro miliardo di dollari dalla Banca Mondiale e un miliardo di dollari dalla Banca interamericana di sviluppo.