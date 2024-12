Lopinionista.it - Concorso “Olive da Tavola” 2024, martedì 17 dicembre a Perugia la proclamazione dei vincitori

– Si terrà17alle ore 12, apresso la Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia dideidella quarta edizione di “Ercole Olivario – Sezioneda”, il primonazionale dedicato alleda mensa.L’evento, che potrà essere seguito anche on line al link https://meet.google.com/zsy-imdt-fto, sarà un’importante occasione non soltanto per conoscere i nomi deidell’edizionedel, ma anche per fare il punto della situazione nel settore delleda mensa che rappresenta una fetta di mercato con notevoli potenzialità di sviluppo e di crescita. In questa direzione, assumono particolare rilievo, tra gli obiettivi del, l’incentivo alla diversificazione produttiva, l’esaltazione della figura dell’assaggiatore come professionista in grado di valutare e comunicare l’eccellenza qualitativa e l’avvio di progetti di ricerca e sperimentazione in collaborazione con istituti ed enti universitari volti alla valorizzazione del prodotto “da”.