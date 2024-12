Sport.quotidiano.net - Champions, Atalanta-Real Madrid 2-3: i blancos calano il tris d'assi a Bergamo

, 10 dicembre 2024 - Sulle montagne russe del Gewiss Stadium sale per primo Mbappé, prima in gol e poi costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. L'episodio smuove l', che pareggia nella coda del primo tempo con un rigore trasformato da De Ketelaere. Ilperò non ci sta e completa ildimandando in rete Vinicius e Bellingham, mettendo apparentemente al sicuro la partita. Lookman non la pensa così e firma il colpo del definitivo 2-3 che tuttavia non basta ai nerazzurri a evitare la prima sconfitta inLeague: così come non riesce a farlo Retegui, che all'ultimo secondo si divora incredibilmente il punto del pareggio proprio sust del nigeriano. Le formazioni ufficiali Gasperini replica con un 3-4-1-2 aperto da Carnesecchi, protetto da Djimsiti, Hien e Kolasinac, con Bellanova e Ruggeri come quinti: in mezzo al campo invece ci sono De Roon ed Ederson, mentre a supporto delle due punte De Ketelaere e Lookman c'è Pasalic.