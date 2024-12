Nerdpool.it - Anya Taylor-Joy offre un importante aggiornamento per Dune: Messiah

Quando: Part Two arrivò nelle sale all’inizio dell’anno, uno dei momenti più chiacchierati fu il cameo di-Joy. Denis Villeneuve aveva cercato di tenerlo nascosto, ma una volta reso noto, i fan iniziarono a generare teorie. All’arrivo del film, fu una sorpresa scoprire come la star di Furiosa avesse assunto un ruolo sorprendente, quello di Alia Atreides, la sorella minore del Paul di Timothée Chalamet, protagonista di una visione. L’apparizione di questo personaggio non è stata una grande sorpresa considerando i libri di Frank Herbert, ma con il regista che ha apportato alcune modifiche all’adattamento, sarà emozionante vedere come il suo ruolo influenzerà la storia del franchise in futuro. Per rendere le cose ancora più eccitanti, l’attrice ha offerto un’anticipazione del prossimo, attualmente in lavorazione.