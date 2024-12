Nerdpool.it - Addio SSU: Sony cancella il suo universo con i villain di Spider-Man

Beh, è stato brutto finché è durato.“Kraven il cacciatore”, da 110 milioni di dollari, sarà l’ultimo film della serie di film sugli antieroi di-Man, che comprendeva “Kraven”, “Venom”, “Morbius” e “Madame Web” (via The Wrap).L’apparente fine del franchise Marvel dellarappresenta uno dei più ambiziosi – e costosi – tentativi di Hollywood di costruire uncinematografico condiviso senza il suo personaggio centrale . Gli sforzi solitari dellaper scavare nella galleria deidi Spidey si sono rivelati una costosa catastrofe: Lo studio ha bruciato più di 465 milioni di dollari in costi di produzione, mentre l’interesse del pubblico è crollato a ogni uscita.Il problema principale degli spinoff di-Man dellasembra essere la mancanza di controllo della qualità.