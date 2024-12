Agi.it - Aci Milano consegna alla città il murale con la storia dei suoi 120 anni

AGI - Automobile Clubha simbolicamenteto ieridiilrealizzato in viale Ortles 81 (angolo via Franco Albini) dall'artista Domenico Melillo, in arte Frode. L'opera raffigura i 120di AC, nato la sera del 3 giugno 1903 al Ristorante Savini. 43 pionieri dell'automobile costituirono una associazione che per le funzioni svolte e per le dimensioni che avrebbe raggiunto, sarebbe divenuta una delle maggiori istituzioni milanesi e non solo visto che l'attività di Automobile Clubè riconosciuta in tutto il mondo nel campo del Motorsport. Nel 1922 ha costruito infatti l'Autodromo Nazionale Monza e per un lungo periodo lo ha gestito, organizzando il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Glidi attività in tutti i settori dell'Automobilismo – spesso ai livelli più alti – hanno creato un percorso che va oltre i confini del nostro Club per entrare a far parte delladella