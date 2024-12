Quotidiano.net - Whisky, giro d’affari da 89 miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

In lingua gaelica scozzese significa acqua della vita, e una nuova vita sta vivendo, dopo anni di crisi, il. Il suoha raggiunto gli 89dinel mondo, superando per la prima volta i numeri del 2019 e proiettandosi, secondo le stime, fino ai 104previsti entro il 2029. Il sondaggio di YouGov Stando ai dati raccolti dal sondaggio di YouGov, il consumo dista vivendo un periodo di grande fortuna, come testimonia l’aumento del 25% annuo del consumo nei giovani fra i 18 e i 25 anni, dal 2021 ad oggi. Le donne rappresentano oltre un terzo dei consumatori nei principali mercati, quello americano e quello del Regno Unito, come certificato dal rapporto di Distill Ventures. Inoltre, i dati precedenti la pandemia stimavano ilglobale intorno agli 86di, dunque molto al di sotto di quello del 2024 e di quanto previsto nei prossimi 5 anni, sulla scorta di un tasso di crescita annuo composto del 3,2%.