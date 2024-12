Ilgiorno.it - Un intero quartiere per operai Montecatini

In una splendida foto d’archivio la veduta generale impianti U.G.I. per la produzione di gas da cracking catalitico di prodotti petroliferi Il, sorto nel novembre del 1958, era unabitato principalmente appunto dai lavoratori del gruppoche in seguito a diverse operazioni finanziarie, muterà la ragione sociale dopo l’unione con la Edison nel 1966, in Montedison La, la più importante industria chimica italiana negli Anni Sessanta, aveva gli stabilimenti sulla Via Bovisasca, in zona Bovisa, nelle vicinanze della locale stazione delle ferrovie Nord