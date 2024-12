Metropolitanmagazine.it - Thais Wiggers e Julia, chi sono l’ex compagna e figlia di Teo Mammucari: “Non l’ho vista per tre anni, non è stato semplice”

Attore, conduttore, showman, Teoè tra i volti tv maggiormente amati dal pubblico. Sin da piccolo ha manifeuna particolare predisposizione verso il mondo dello spettacolo rivelando un talento originale. Il debutto in tv gli ha aperto varie porte e oggi vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha condotto programmi di successo, per diversialla guida de Le Iene e Maria de Filippi gli ha offerto il ruolo di giudice a Tu si que vales, ruolo che ha svolto per alcune edizioni.Lo scorso anno ha accettato di tornare in Rai dove ha preso parte a Ballando con le stelle, esperienza formativa dove si è particolarmente divertito. Quest’anno la rete digli ha affidato un format tutto suo, Lo Spaesato, che ha avuto un discreto successo. Nei giorni scorsi Teo è finito al centro del gossip a causa della sua ospitata a Belve.