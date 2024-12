Lanotiziagiornale.it - Stellantis rinnova la commessa: Trasnova ritira i licenziamenti

Dopo ore di trattativa la buona notizia. “Ritiro delle procedure di licenziamento collettivo per 249 lavoratori e rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi”.Questi i punti cardine dell’accordo raggiunto tradurante l’incontro che si è svolto al ministero delle Imprese e del made in Italy con i sindacati confederali e di categoria, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali dove opera l’azienda dell’indotto.La società con sede a Cassino in provincia di Frosinone – che opera in regime di monocommittenza con, svolgendo attività di logistica in diversi stabilimenti del gruppo – aveva annunciato, ricorda il ministero guidato da Adolfo Urso, nei giorni scorsicollettivi per 97 lavoratori impiegati tra Pomigliano, Mirafiori, Melfi e Piedimonte San Germano a seguito della sospensione del contratto di fornitura da parte dia partire dal 31 dicembre.