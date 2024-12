Oasport.it - Sci di fondo, Petter Northug e la suggestione di gareggiare alle Olimpiadi 2026 per il Liechtenstein. Boutade o fa sul serio?

Leggi su Oasport.it

Non è chiaro sefosseo faceto quando ha detto di aver fatto domanda per assumere cittadinanza del, in maniera tale da poterai Giochi olimpici di Milano-Cortina. D’altronde lui ha sempre adorato giocare con i propri interlocutori, ponendosi con una faccia di bronzo e da schiaffi al tempo stesso.Con il bronzo, per la verità, il rapporto non è eccezionale. Nell’arco della sua carriera ha preferito di gran lunga il più pregiato oro (se ne contano 8 individuali tra Giochi olimpici e Mondiali). Di schiaffi ne ha presi, sia con gli sci ai piedi che nella vita quotidiana, ma ne ha certamente rifilati più di quanti ne abbia incassati. Sia agli avversari sulle piste da sci, cheavversità della sua esistenza, uscendo dal tunnel nel quale era finito pochi anni orsono.