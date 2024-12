Liberoquotidiano.it - Raid israeliani su Damasco: bombardati siti militari e aeroporto

Forti esplosioni sono state udite nelle scorse ore a. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, da domenica, dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad, Israele avrebbe effettuato 250in tutto il Paese colpendo aeroporti, radar, depodi armi, centri di ricerca militare e danneggiato navi della marina siriana. Tel Aviv ha confermato di aver distrutto le "armi chimiche" in Siria per evitare che cadessero nelle mani dei ribelli. Intanto il leader dei ribelli islamisti saliti al potere ha dichiarato che le nuove autorità del Paese pubblicheranno una lista "che include i nomi degli ufficiali più anziani coinvolti nella tortura del popolo siriano".