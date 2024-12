Panorama.it - Potenza della provincia…

Leggi su Panorama.it

Per Gaetano Cappelli, scrittore da sempre attento osservatoresocietà dei tipi-umani, la “provincia”, come spaccato umano ed ambito territoriale, rappresenta «il terreno fertile su cui seminare e raccogliere storie intime e segrete».Dialogare con lo scrittore potentino è un’esperienza stimolante: vuoi per il suo profilo professionale che lo ha portato ad essere l’autore lucano contemporaneo -nel senso di vivente- più letto, vuoi per le sue stesse doti personali che lo rendono sarcastico, battutista, sagace, satirico, ironico ed autoironico quanto basta per imbastire una conversazione sui temi che da sempre lo affascinano e che hanno rappresentato l’habitat naturale in cui ambientare i suoi numerosi successi editoriali.A partire da “Floppy Disc” (Marsilio) nel 1988, un “giallo elettronico”, una spy story che gli permette di rivelarsi come abile intessitore di trame, per proseguire l’anno dopo con “Febbre” (Mondadori) che ce lo consegna alle prese con una “scrittura cinematografica, un noir, un romanzo nero”.