Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 | Quadarella manca l’accesso alla finale dei 400 sl

Per l’Italia si sono aperti con una delusione idiin. Nella prima mattinata di batterie in Ungheria, Simonanon è riuscita a qualificarsi per ladei 400 stile libero. Sesto tempo in batteria (tredicesimo complessivo) per l’azzurra, uscita di scena con il suo 4:04.08.Eliminata pure Giulia D’Innocenzo, che ha tentato senza successo di staccare il pass per le semifinali dei 100 dorso. Con il suo 57.82 ha firmato il diciottesimo crono, ergo è stata la seconda delle escluse.Ilitaliano è però riuscito a rialzare la testa e l’ha fatto in occasione dei 100 dorso uomini, portando comodamente in semisia Lorenzo Mora che Christian Bacico. I due hanno nuotato rispettivamente in 50.30 e in50.48, avanzando con l’ottavo e undicesimo tempo.