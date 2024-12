Anteprima24.it - Napoli, Taser alla polizia locale: “Usare con soggetti agitati, evitare di colpire volto, genitali e cuore”

Tempo di lettura: 4 minutiPerla pistola ad impulsi elettrici, lamunicipale dideve trovarsi in presenza di un soggetto “oggettivamente agitato, concretamente aggressivo, determinato nell’aggredire o nell’apprestarsi imminentemente e con grande violenza ad aggredire i pubblici ufficiali e/o i cittadini coinvolti”. Perché non è sufficiente “il fatto che si limiti a proferire mere minacce verbali, ovvero che sia noto per essere un soggetto violento e pericoloso, o altresì faccia una resistenza passiva alle indicazioni degli operanti”. A suggerirlo è il manuale tecnico-operativo delX2, arma di cui il consiglio comunale dovrà votare il regolamento per la sperimentazione. Durata prevista 6 mesi. “Laddove il soggetto non brandisca direttamente armi o strumenti atti ad offendere – spiega il manuale -, quali spranghe, mazze, nunchaku, tirapugni, piedi di porco, ecc.