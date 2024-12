Tvplay.it - Napoli, rinnovo in stallo: De Laurentiis chiamato allo sforzo economico

Procede con lentezza la questionein casa: accordo trovato sulla durata, ma c’è ancora distanza sullo stipendio.La sconfitta di ieri contro la Lazio fa perdere alil primato in classifica. Gli azzurri di Antonio Conte sono adesso al secondo posto dietro l’Atalanta, ma con una partita in più rispetto alle immediate inseguitrici Inter e Fiorentina. Uno stop che però non è l’unico motivo per Aurelio Deper essere pensieroso. Nel day after il patron azzurro ha anche altro a cui pensare.In primis la questione rinnovi: quello di Kvaratskhelia è ormai da tempo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. A lungo gli agenti e gli uomini mercato delhanno lavorato per trovare la quadra. E la fumata bianca sembra essere vicina. C’è però un altroche procede parallelo e riguarda un altro titolarissimo di Antonio Conte: Alex Meret.