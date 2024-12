Mammucari se ne va da Belve | Non sono a mio agio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Nona miotutte stronzate”. Teointerrompe l’intervista a, nel salotto di Francesca Fagnani, si alza e se ne va. “Ragazzi, io me ne vado. Nonmai uscito da uno studio. Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi. Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico”, dice. “Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti non sostiene un’intervista.”, dice Fagnani. “Non è un’intervista, è un attacco”, dice. Lo scambio prosegue ancora, fino a quandosi allontana dallo studio. Il microfono rimane acceso, i ‘vaffanculo’ ripetuti dell’ospite si sentono chiaramente. “E’ la prima volta che succede”, dice Fagnani commentando l’uscita di