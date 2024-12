Dilei.it - L’omicidio di Sofia Castelli: quanto vale la vita di una vittima?

La storia diè una di quelle che, una volta conosciuta, ti entra sotto pelle, come il sorriso e quegli occhi luccicanti e profondi come il mare che fanno capolino da foto che diventano ricordi preziosi, soprattutto perché la storia di questa meravigliosa ragazza, come la sua, ha un inizio felice e così simile a quello di tante altre donne della sua età, ma un epilogo così devastante e tragico da non poter e non dover essere dimenticato.Ha solo vent’anniquando viene uccisa, tra le mura della sua camera, quella che doveva essere sicura, mentre dorme nel suo letto. A spezzare la sua breveil suo ex ragazzo, quello che diceva di amarla, quello che non accettava la fine della relazione, quello che dopo aver rubato le chiavi di casa con un espediente, ha aspettato che lei uscisse con un’amica, per poi rientrare di soppiatto, cambiarsi con gli abiti del fratello della sua ex ragazza (in previsione delda lui pianificato), ed aspettare sette ore nascosto nell’armadio che lei si addormentasse per ucciderla a coltellate nel sonno, per poi scappare, senza che nessuno si accorgesse di nulla.