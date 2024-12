Oasport.it - LIVE Conegliano-Maritza Plovdiv 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Pantere avanti 13-10 nel primo set

16-13 Attacco vincente di Fahr.15-13 Mani out Dudova.15-12 Scambio spettacolare, alla fine il nastro tradisce Dudova, che con il suo diagonale non trova il campo.14-12 Lunga la battuta di Slavcheva.13-12 MURO SAJKOVA!13-11 Sajkova a segno con iltempo.13-10 Haak indirizza perfettamente l'attacco lungolinea in zona 5.12-10 Vola via la battuta di Angelova.11-10 Dudova trova le mani del muro, ilrimane incollato al punteggio.11-9 Dirompente la pipe di Haak che consegna il punto a.10-9 Agbortabi di rapina trova il nono punto per il.10-8 Larga la battuta di Dudova.9-8 Diagonale vincente di Dudova.9-7 ACE HAAKKK!8-7 Questa volta sbaglia la battuta il centrale del.7-7 ACE SAJKOVA!7-6 A segno Dudova da zona 2.