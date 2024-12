Anteprima24.it - Ieri in Campania: con l’auto nel canale, 44enne muore nel Casertano

Le notizie principali indi, lunedì 9 dicembre 2024. Avellino –"ln ricordo di Mariantonietta Cutillo che nonostante la sua tenera età si è sempre mostrata sensibile al tema della disabilità, nasce la maglietta per la sua memoria e dedicata ai bambini autistici dell'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" con la partecipazione di A.S.D. UNITED SOCCER A.V.". La storia di Mariantonietta ormai la conosciamo tutti e passo dopo passo, iniziativa dopo iniziativa, giorno dopo giorno, la sensazione è che davvero la 15enne sia ancora tra noi, ma soprattutto sia al fianco di papà Giuseppe e mamma Rosa che, in occasione dell'ultimo compleanno della loro piccola, hanno anche ricevuto in dono una Stella che brilla più di tutte in cielo. (LEGGI QUI)Benevento – I Carabindella Stazione di Telese Terme hanno denunciato un uomo di 34 anni, residente nel napoletano per violazione del DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), della durata di due anni, emesso dalla Questura di Benevento.