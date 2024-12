361magazine.com - Grande Fratello, la madre di Shaila si espone su Lorenzo: il gieffino interviene

Leggi su 361magazine.com

, Luisa la mamma ditorna in Casa per esporsi suSpolverato. Le dichiarazioni in diretta, Luisa, la mamma diGatta arriva in Casa per esporsi sulla storia d’amore conSpolverato. Luisa dichiara: “Buonasera, ti voglio dire solo una cosa, che siamo tutti con te, ti guardiamo h24, tutti i parenti, gli amici, i fan, ti sosteniamo sempre però non sono qui per dirti questo sono qui per dirti una cosa più importante. Purtroppo in questo periodo non sei lache è entrata qui il 16 settembre, libera e anche Cesara te l’ha detto: “Vorrei di nuovo quella ragazza che è entrata il 16 settembre”. Sei andata in spagna e sei un’altra persona. . ti voglio solo dire una cosa amore mio, il mondo è la fuori, qui è un gioco. Tutti stanno giocando tranne te, fidati.