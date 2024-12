Lettera43.it - Google, le parole più cercate in Italia nel 2024: domina Angelina Mango

è la persona più cliccata suinnel. È quanto emerge dalla nuova classifica del celebre motore di ricerca per lepiùsul web negli ultimi 12 mesi. Dietro alla vincitrice del Festival di Sanremo ci sono Kate Middleton, sulle prime pagine dopo aver rivelato la diagnosi di un cancro, e Jasmine Paolini, stella del tennis azzurro con l’oro all’Olimpiade di Parigi e il quarto posto nel ranking Wta. Nella Top 10 ci sono anche Imane Khelif, pugile protagonista del match con Angela Carini ai Giochi, e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, rispettivamente sesta e ottavo. Ecco però lepiù googlate in ogni campo, dallo spettacolo allo sport, passando per il loro significato.Jasmine Paolini dopo la vittoria in BJK Cup (Getty Images).