Gli anni passano, la cucina cambia

Spesso ci siamo trovati a discutere di quanto forte fosse o meno proprio la cultura del cibo italiana e ci siamo domandati fin dove ci si potesse spingere per trovare delle appartenenze che a volte sembrano essere forzate e faziose. Gli Stati Uniti d’America in questo ne sono la prova tangibile: un Paese di crocevie e di melting pot, che ha saputo trovare una sua identità dalle varie identità collettive e che ha creato diversi affluenti culturali dalla base del fiume madre.A luglio di quest’anno la Camera dei Deputati americana è stata protagonista della presentazione di un volume che proprio di questo tratta, della vita degli immigrati italiani attraverso il cibo. “Ricette e Ricordi di Nonno – Uno Stile di Vita Mediterraneo” è il titolo del libro scritto da Frank Iovine e Ashley Carr e rappresenta una sorta di viaggio nel tempo che dà voce alla vita di Angelo Iovine, nonno di uno degli autori, giovane emigrato a New York da Napoli nel 1921.