Lanazione.it - Esplosione a Calenzano: disastro alla raffineria blocca viabilità e scuote la comunità

Leggi su Lanazione.it

PISTOIANel mezzo, a separarli, c’è il Marina che scorre; due chilometri partenza-arrivo a percorrerli con la macchina, che diventano appena quattrocento metri in linea d’aria. Tanto che le fiamme e quella nube di fumo nero sembrava davvero di averli sotto casa. Ma prima di fumo e fuoco, ad arrivare è stato il rumore, un boato che – come hanno raccontato tutti – sulle prime è stato difficile ricondurre a una causa precisa. "Uno scoppio, un terremoto, non avrei saputo dire. Poi subito hanno cominciato a cadere le cose. Ero al telefono, sono uscito e lì è stato facile capire. Vista la vicinanza con lo stabilimento e la provenienza delle fiamme era a quel punto evidente la causa. A quel punto il pensiero immediato è stato: e se poi scoppia tutto?". Campi Bisenzio, via San Quirico, dove ha sede Cono Prato, ditta specializzata in forniture per gelaterie e yogurteria in Toscana.