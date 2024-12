Quotidiano.net - Damiano David, il tour mondiale da solista stoppa i Maneskin almeno per un anno

presenta il suo primo World. Un giro che lo porterà dall’11 settembre a 16 dicembre a Varsavia, Berlino, Amsterdam, Colonia, Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Zurigo, Milano, Roma Sydney, Melbourne, Tokyo, Osaka, San Paolo, Santiago del Cile, Buenos Aires, Bogotà, Città del Messico, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, Toronto, Philadelphia, New York e infine Washington. Trentun date. Trentun città nelle qualisi esibirà in quantoe non come frontman dei. E questo pone un occhio di bue enorme proprio sui: se davvero quello daperè “un Erasmus”, come lo stesso cantante ha dichiarato, quanto durerà questa pausa deidal mondo della musica? Itorner? Il dubbio è legittimo, visto che il Worldporteràa viveretre quarti del 2025 all’insegna di questo progetto.