Da una casa famiglia di Detroit a "regina" in Ghana: l'incredibile storia di Kennedy Johnson

aveva appena 15 anni quando nel 1996 partorì una bambina in unadi. Non avrebbe mai potuto immaginare che, a distanza di 25 anni, dall’altra parte del mondo sarebbe addirittura salita su un trono. Grazie alle sue origini africane, dal 2021 è infatti Zosimli Naa, ossiadell’amicizia della comunità di Tamale, la più grande città a nord del: un titolo onorario conferitole dal leader spirituale locale, il Dakpema, che la rende responsabile del suo sviluppo nell’area. «Mi devo ancora pizzicare ogni tanto», ha scherzato con la Cnn. «È tutto così surreale».Daal: ladie la nascita della Green Book TravelRaccontando la sua adolescenza,– oggi 42enne – ha raccontato di come un suo parente la lasciò presso unaquando era in attesa della sua prima figlia.