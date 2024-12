Lanazione.it - Confartigianato e Coldiretti consegnano il personaggio del presepe al Vescovo

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Venerdì 13 dicembre alle ore 10:00 presso la Diocesi in piazza del Duomo, 1 ad Arezzo,ildelalObiettivo dell’iniziativa, promossa in tutta Italia da Fondazione Symbola,, è di aggiungere alfigure che ci parlino del presente e di futuro Saranno presenti S.E. ilAndrea Migliavacca Il Presidente diImprese Maurizio Baldi Il Presidente diLidia Castellucci Il Delegato diGiovani Impresa James Lewis Benedetto Il Consigliere Ecclesiastico diDon Luca Vannini Prosegue da parte delle due associazioni la consegna della statuina a S.E. il, ildel2024, anche quest'anno la statuina è realizzata in cartapesta dal Maestro presepista Claudio Riso e raffigura una giovane casara esperta nella lavorazione del latte.