Rompipallone.it - Colpo da maestro in casa Milan, l’intenzione è chiara: si prolunga fino al 2028

Leggi su Rompipallone.it

Inhanno le idee chiare:è quella direale c’è già un piano per riuscirci. Ecco tutti i dettagli.Ilsa che deve riprendere le fila di questa stagione che è iniziata e sta continuando a procedere tra alti e bassi. Nel frattempo, all’interno della società, si sta anche studiando un piano perre una scadenza ben specificaal.La squadra di Fonseca sta viaggiando tra alti e bassi sia in campionato sia in Champions League. Al momento i rossoneri, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, sono al lavoro per preparare il matchlingo ed europeo contro la Stella Rossa. Occhio però alle possibili mosse che potrebbero essere fatte dalla società: l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di una volontàda parte di Jerry Cardinale.