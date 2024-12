Liberoquotidiano.it - Chiuse le indagini sulla morte di Purgatori: "Si poteva salvare", chi rischia grosso

Negligenza. Incuria. Superficialità. Ladel giornalista Andrea- avvenuta quasi un anno e mezzo fa, il 19 luglio 2023 - si sarebbe potuta evitare se i quattro esperti che l'avevano in cura fossero stati più attenti. Questa, almeno, è la tesi che si legge nell'avviso di conclusioni delledella procura di Roma: e così are di finire a processo per omicidio colposo, ora, sono il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, oltre al cardiologo Guido Laudani, i quali - secondo il documento - «cagionavano con condotte colpose il decesso di». A portare Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma, e il sostituto Giorgio Orano a questa decisione sono stati gli esiti di una perizia deposita nei mesi scorsi da esperti incaricati dal tribunale, i quali hanno spiegato che il giornalista, benché malato di un tumore polmonare, aveva di fronte a sé una maggiore aspettativa di vita, troncata però da «errori diagnostici» e superficialità inattese.